Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr-Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:



“Azərbaycanın Zəfər Bayramını, Qarabağ torpağının hürriyətinə qovuşduğunu müjdələyən bu şanlı günü ən səmimi arzularımla təbrik edirəm. Vətən üçün gözlərini qırpmadan mübarizə aparan, şəhid olan qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirəm”, - dövlət başçısı paylaşımında bildirilib.

