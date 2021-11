Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, birinci xanım bu barədə tviter hesabında yazıb.

“Can Azərbaycanın vətən torpağı Qarabağı əzmkar mübarizə ilə azad etməsinin birinci ildönümünü canı-könüldən təbrik edirəm. Vətən sevgisi vətən torpağına qarışmış bütün şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi minnətdarlıqla anıram”, - deyə paylaşımda qeyd olunub.

