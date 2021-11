Gələn ildə büdcəyə vergi və rüsumlardan daxil olacaq məbləğ açıqlanıb- CƏDVƏL

2022-ci ildə Azərbaycan dövlət büdcəsinə Dövlət Vergi Xidməti (DVX) və Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) üzrə müvafiq olaraq 8,820 mlrd. manat və 4,260 mlrd. manat vəsaitin daxil olacağı proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maliyyə Nazirliyinin 2022-ci il üçün dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrinə istinadən verdiyi məlumata görə, nəticədə, 2022-ci ildə ümumilikdə vergi və rüsumlardan 13,026 mlrd. manat vəsaitin dövlət büdcəsinə daxil olacağı nəzərdə tutulub. Bu, 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə 3,3% çoxdur.

Azərbaycan dövlət büdcəsinə DVX və DGK xətti ilə proqnozlaşdırılan daxilolmaların strukturu:

