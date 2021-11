Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fuad Oktay bu barədə öz rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım edib:

“Can Azərbaycan 44 günlük mübarizəsini 1 il öncə bu gün qələbə ilə taclandırdı və Qarabağı azad etdi. Qardaş Azərbaycanın Zəfər Günü mübarək! Əziz şəhidlərimizin ruhları şad, məkanları cənnət olsun”.

