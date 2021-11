Saakaşvili helikopterlə həbsxanadan çıxarılıb

Gürcüstanın 39 gündür aclıq elan edən eks-prezidenti Mixail Saakaşvili Rustavidəki 12 saylı həbsxanadan köçürülüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında siyasətçinin anası Giuli Alasaniya bildirib. O qeyd edib ki, həbsxanaya oğluna baş çəkməyə gedərkən içəri buraxılmayıb. Məlum olub ki, Saakaşvili artıq həmin həbsxanada deyil.

“İki zirehli maşın gəldi, daha sonra helikopter uçmağa başladı”, - deyə Alasaniya bildirib.

“Pirveli” kanalının məlumatına görə, Saakaşvili helikopterlə Qori hərbi hospitalına aparılır.

