x
Loading...
KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Saakaşvili helikopterlə həbsxanadan çıxarılıb

Saakaşvili helikopterlə həbsxanadan çıxarılıb
23:19 8 Noyabr 2021
166 Dünya
Metbuat.az
A- A+

Gürcüstanın 39 gündür aclıq elan edən eks-prezidenti Mixail Saakaşvili Rustavidəki 12 saylı həbsxanadan köçürülüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında siyasətçinin anası Giuli Alasaniya bildirib. O qeyd edib ki, həbsxanaya oğluna baş çəkməyə gedərkən içəri buraxılmayıb. Məlum olub ki, Saakaşvili artıq həmin həbsxanada deyil.

“İki zirehli maşın gəldi, daha sonra helikopter uçmağa başladı”, - deyə Alasaniya bildirib.

“Pirveli” kanalının məlumatına görə, Saakaşvili helikopterlə Qori hərbi hospitalına aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Loading...

RƏYLƏR

metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Putin - Bayden görüşünə hazırlıq görülmür -

Putin - Bayden görüşünə hazırlıq görülmür - AÇIQLAMA

08 Noyabr 2021 17:28
DƏHŞƏTLİ HESABAT: Şimali Koreya "çökür" - İnsanlar küçədə ölür

DƏHŞƏTLİ HESABAT: Şimali Koreya "çökür" - İnsanlar küçədə ölür

08 Noyabr 2021 16:45
Məşhur şəxslərin evindən külli miqdarda pul oğurladı:

Məşhur şəxslərin evindən külli miqdarda pul oğurladı: Həbs olunmamaq üçün xaricə qaçdı - FOTO

08 Noyabr 2021 16:20
ABŞ Türkiyə sərhədinə qoşun yığır: Yüzlərlə helikopter, çox sayda zirehli texnika...

ABŞ Türkiyə sərhədinə qoşun yığır: Yüzlərlə helikopter, çox sayda zirehli texnika...

08 Noyabr 2021 15:49
Torpağı qazanda gördüklərinə İNANMADI: Uzun müddətdir axtarılan... -

Torpağı qazanda gördüklərinə İNANMADI: Uzun müddətdir axtarılan... - FOTOLAR

08 Noyabr 2021 15:21
Anadan dəhşətli əməl: 4 yaşlı uşaqla... - Kameranın çəkdiyindən xəbərsiz idi /

Anadan dəhşətli əməl: 4 yaşlı uşaqla... - Kameranın çəkdiyindən xəbərsiz idi / VİDEO

08 Noyabr 2021 14:47
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
Quranın nazil olduğu gecə -
Bu gecə bütün arzular çin olur
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Saakaşvili helikopterlə həbsxanadan çıxarılıb

08 Noyabr 2021 23:19

Şuşada Zəfər Günü ilə bağlı möhtəşəm atəşfəşanlıq -

08 Noyabr 2021 22:37

Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib -

08 Noyabr 2021 22:12

Pakistan XİN rəhbəri Azərbaycan xalqını

08 Noyabr 2021 21:20

Fuad Oktay Azərbaycanı Zəfər günü münasibətilə təbrik edib

08 Noyabr 2021 20:16

Azərbaycanda vaksin vurulanların sayı

08 Noyabr 2021 19:21

Azərbaycanda yoluxanların sayı

08 Noyabr 2021 19:13

Zəfər günü paytaxtda ağacəkmə aksiyası keçirilib -

08 Noyabr 2021 18:51

Azərbaycanın ali məktəbləri ilə Boğaziçi Universiteti arasında müqavilə imzalanıb

08 Noyabr 2021 18:32

Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

08 Noyabr 2021 18:13