Pakistanın xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureyşi 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN rəhbəri “Twitter”də paylaşım edib.

“Azərbaycan hökuməti və xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edirik!”, - nazir bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.