Stress və əsəb xərçəngə səbəb olurmu?

Tanınmış rusiyalı həkim-onkoloq Mixail Myasnyankin bildirib ki, xroniki stress immun sisteminin zəiflənməsinə səbəb olur.

İmmun sisteminin zəiflənməsi ilə öz növbəsində bədxassəli şişlərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarda bilər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, onkoloqun sözünə görə məhz xroniki stress sinir sisteminin daim qıcıqlanmış vəziyyətdə olması psixosomatik xəstəliklərin və həmçinin xərçəngin inkişafına təkan verə bilər.

Həkim streslə mübarizə aparmaq üçün idmanla məşğul olmağı və açıq havada gəzəyi tövsiyə edir. Sevimli iş, xobbi də sinir sistemini möhkəmləndirir və streslərə qarşı daha davamlı edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.