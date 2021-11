Göygöl rayonunda qadın evdə ölü vəziyyətdə aşkarlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Topalhəsənli kəndində baş verib. Belə ki, Gəncə şəhər sakini, 1956-cı il təvəllüdlü E.Niftəliyeva yaşadığı evdə qollarını kəsərək intihar edib. İntihara səbəb kimi qadının psixoloji sarsıntı keçirməsi ehtimal olunur.

Faktla bağlı Göygöl Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.