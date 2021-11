Şuşanın azad edilməsi planının detalları - VİDEO

Şuşanın azad olunması ilə bağlı plandan ilk dəfə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi və “Salnaməfilm” studiyasının birgə istehsalı olan “Şuşa, sən azadsan!” sənədli filmində danışılıb. Metbuat.az xəbər verir ki, “Şuşa əməliyyatı”nın diqqətçəkən məqamları izləyicilərə ilk dəfə məhz bu filmdə təqdim olunur. Filmdə “Şuşa əməliyyatı”nı həyata keçirən cəsur əsgər və zabitlərimizin müsahibələri, Şuşanı işğaldan azad edən qəhrəman xüsusi təyinatlılarımızın keçdiyi döyüş yolu, əməliyyat zamanı çəkilmiş eksklüziv kadrlar yer alır.

