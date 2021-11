ABŞ-da təşkil edilən tədbirlərin biri zamanı diqqətçəkən hadisə son günlərin ən çox izlənilən videoları arasında yer alıb. Video 7 milyondan çox izlənilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyanın ən varlı ikinci şəxsi Ceff Bezos sevgilisi Luren Sançezlə tədbirdə məşhur aktyor Leonardo DiKaprio ilə qarşılaşıb. Məlumata görə, bu, Sançezin DiKaprio ilə ilk qarşılaşması olub.

Həmin vaxt qadının aktyora heyran qalması diqqətdən qaçmayıb. Sançez DiKaprioya yaxınlaşmaq istəyəndə aktyor uzaqlaşıb.

