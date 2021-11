Məşhur aparıcıya ŞOK: Spirtli içki qəbul edib yatdı - Səhər ayılanda yatağında... / FOTOLAR

Böyük Britaniya televiziyasının tanınmış spikeri Ulrika Consson xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsveç əsilli məşhur spiker özü açıqlama verib.

O bildirib ki, əyləncə məkanlarının birində çox miqdarda spirtli içki içib. Spirtli içkinin təsiri altında olan qadın evə gəlib. Səhər ayılanda isə yatağında iki kişinin olduğunu müşahidə edib.

Onun sözlərinə görə, kişilərin heç birini tanımır. Qadın üzərində izlərin təcavüz izlərinin olduğundan şübhələnir.

54 yaşlı qadın etiraf edib ki, əyləncə məkanında tanımadığı şəxslərlə söhbət edib. Lakin onlarla birgə evə gəldiyini xatırlamır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.