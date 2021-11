ABŞ-ın SpaceX şirkətinin 4 kosmonavtının olduğu kosmik aparat uğurlu şəkildə yerə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dragon Endeveur aparatıMeksika körfəzi sahillərində eniş edib. 6 aylıq tapşırığı tamamlayandan sonra dünyaya geri qayıdan aparatın uçuş müddəti 8 saat olub. Kosmonavtlar kosmosda 199 gün keçirib.

Qeyd edək ki, komsonavtlar aprel ayının 23-də kosmosa uçmuşdu.

