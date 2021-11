Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu "Twitter" hesabında 9 Noyabr - Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Birdir bizim hər halımız

Diləyimiz, amalımız

Bayraqlarda hilalımız

Azərbaycan-Türkiyə

Üçrəngli bayrağınla çox yaşa Can Azərbaycan!".

