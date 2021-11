Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar Bakıda Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla birgə keçirilən mətbuat konfransında duğulanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Akar Tank Bölük komandiri şəhid Baş Leytenant Məmiyev Valeh ilə bağlı xatirəsini danışarkən hisslərinə hakim ola bilməyib.

