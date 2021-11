İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi xalqımızı 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin tviter hesabında paylaşım edilib:



"İsrail səfirliyi Azərbaycan xaqlını Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edir".



