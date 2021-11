Azərbaycan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov noyaabrın 9-da Rusiyanın paytaxtı Moskvaya yola düşüb.

Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, səfərdə məqsəd Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv ölkələrin Müdafiə nazirləri Şurasının növbəti iclasında iştirak etməkdir.

İclas noyabrın 10-da keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.