"Poladın general yoldaşlarından mənimlə maraqlanan olmayıb" - Milli Qəhrəman Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova

"Bizimlə daha çox əlaqə saxlayan, danışan xalqımdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Unikal.org-a açıqlamasında Tovuz döyüşlərində şəhid olan general-mayor, Milli Qəhrəman Polad Həşimovun anası Səmayə Həşimova deyib. Mərhum generalımız Polad Həşimovun general həmkarlarından Səmayə ananı Zəfər Günü ilə bağlı təbrik edənlərin olması sualına gəlincə, S.Həşimova bildirib ki, xeyr, general həmkarlarından əlaqə saxlayan olmayıb.

"Nə zəng edən, nə də maraqlanan olub. Generallardan bizə heç kim gəlməyib. Nə Zəfər Günü, nə də zəfər günündən əvvəl", - S.Həşimova qeyd edib.

