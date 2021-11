Türkiyə ordusu üçün MÜHÜM HADİSƏ: Hamısı birləşdi - Yeni mübarizə başlayır

Türkiyənin Suriyada antiterror əməliyyatlarına başladığı bir vaxtda müxalif qruplaşmalar mühüm qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 20 min silahlıdan ibarət 6 müxalif qrup birləşməyə qərar verib. Məlumata görə, Üçüncü korpus adlı yeni qrup Əsəd rejimi, YPG terrorçuları və İranın dəstəklədiyi silahlılara qarşı mübarizə aparacaq.

Üçüncü Korpus Türkiyənin dəstəklədiyi Suriya Milli ordusuna tabe olacaq. Yeni qrupun əsas məqsədi Hələb ətrafında qaçaqmalçılıq edən İranın dsətək verdiyi silahlıların keçdiyi yolları nəzarətə götürmək, narkotik ticarətçilərinə qarşı mübarizə aparmaq və YPG mövqelərinə həmlələr etməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.