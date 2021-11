Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Paris şəhərinə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində xarici işlər nazirinin YUNESKO-nun Baş Konfransının 41-ci sessiyasında iştirak və çıxış etməsi, həmçinin bir sıra rəsmilərlə ikitərəfli görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur.

