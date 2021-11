Avropa ölkəsində MÜHÜM GƏLİŞMƏ: Türk əsilli lider prezident ola bilər

Bolqarıstanda noyabr ayının 14-də keçiriləcək prezident və parlament seçkiləri bu ölkədə yaşayan türklər üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə tarixində ilk dəfə olaraq türk əsilli namizəd Mustafa Karadayı prezidentlik postu uğrunda mübarizə aparacaq. Məlumat görə, onu rəhbəri olduğu Hüquq və Azadlıqlar Hərəkatı partiyası da parlament seçkilərində mübarizə aparacaq. Partiya türkləri seçkilərdə fəal olmağa çağırıb.

Mustafa Karadayı prezident seçilə bilsə, o, Bolqarıstanda ilk türk əsilli dövlət başçısı olacaq.

