Şok iddia: Ərdoğan və Putin Avropaya qaçqınlarla "təzyiq göstərir" - AB sanksiyaya hazırlaşır

Avropada mühacir böhranı böyüyür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belarus sərhədinə çatan minlərlə qaçqın Polşaya, oradan isə Avropanın digər ölkələrinə keçmək niyyətindədir. Avropa Birliyinin iddiasına görə,mühacirlər qanunsuz yollarla Minskə daşınır. Avropa Birliyini qaçqınları qanunsuz daşıyan hava yolları şirkətlərinə sanksiya tətbiq etmək niyyətindədir.

Almaniya mətbuatı bu vəziyyətin yaranmasına görə, Vladimir Putini və Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ittiham edib. Bəzi iddialara görə, qaçqınları daşıyan təyyarələr Rusiya və Türkiyə şirkətlərinə məxsusdur. Polşa isə qaçqın axınının qarşısını almaq üçün sərhədə 12 min hərbçi göndərib.

