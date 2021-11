Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonunda qeydə alınıb.



Nəsirəddin Tusi küçəsindəki binalardan birində yaşayan 57 yaşlı Şəfa Həsənov özünü 8-ci mərtəbədən atıb.

Ağır xəsarətlər almış kişi hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Xətai Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.