Azərbaycan milli komandasının üzvü Fərid Ağayev (-75 kq) Almaniyanın Halle şəhərində Vado-Kai karate üzrə 48-ci Avropa çempionatında qızıl medala sahib olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin yaş qrupunda digər idmançımız Abbas Dadaşov (+78 kq) isə ilk döyüşündə almaniyalı rəqibinə 5:0 hesabı ilə qalib gəlsə də, çiynindən zədələndiyindən (çıxıq) mübarizəni yarımçıq dayandırmalı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.