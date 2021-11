"Brent" markalı yanvar fyuçerslərinin qiyməti 0,46% artaraq bir barel üçün 83,81 ABŞ dollarına yüksəlib.

Metbuat.az bu barədə Londonun ICE Futures birjasına istinadən xəbər verir.

Qeyd edək ki, WTI markalı neftin dekabr fyuçersləri Nyu-York əmtəə birjasında 82,75 ABŞ dolları təşkil edib.

Ekspertlər 2022-ci ilin birinci yarısının sonunda "Brent" neftinin qiymətinin bir barel üçün 120 ABŞ dolları olacağını proqnozlaşdırırlar.

