Lavrov Qarabağdan DANIŞDI: Rusiya səy göstərir ki...

"Biz Dağlıq Qarabağda atəşkəsin qorunması və Cənubi Qafqazda etimadın gücləndirməsi və bərabərhüquqlu iqtisadi və digər əməkdaşlıq üçün şəraitin yaradılması ilə bağlı önəmlin olan prosesləri təşkil etmək üçün Rusiya Federasiyasının göstərdiyi səylər barədə ətraflı danışdıq"

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Müqəddəs Taxt-Tacın dövlətlərlə əlaqələr üzrə katibi Pol Riçard Qallagerlə birgə mətbuat konfransı zamanı bildirib.

O deyib ki, Moskva Qarabağda atəşkəsin qorunması üçün səy göstərir.

