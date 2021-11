Dövlət Sərhəd Xidməti “Əsrə bərabər il” adlı sənədli filmini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, filmdə Vətən Müharibəsi dövründən indiyədək olan real döyüş kadrları yer alıb.

Həmin filmi təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.