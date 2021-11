Əməkdar artist vəfat etdi

Əməkdar artist, tarzən Firudin Ələkbərov 100 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, F. Ələkbərov 20 iyun 1921-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya gəlib. Gəncə və Bakıda Musiqi Texnikumunu bitirib. Əmək fəaliyyətinə Gəncə Dövlət Filarmoniyasında başlayıb. Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə 1981-1991-ci illər arasında Azərbaycanın bütün rayonlarında “Muğamın təhlili və təbliği” adlı proqramla mindən artıq konsert verib.

1941-1945-ci illərdə “Əməkdə fərqlənməyə görə”, 1986-cı ildə “Əmək veteranı” medallarına (SSRİ), 1989-cu ildə Əməkdar artist fəxri adına, 2002-ci ildə Prezident təqaüdü, 2005-ci ildə isə Heydər Əliyev Fondunun təqaüdünə layiq görülüb.

