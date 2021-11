Faciəvi şəkildə vəfat edən hərbçimizlə bağlı YENİ FAKTLAR: Uzun illərdən sonra...

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə komando kursunda iştirak edən hərbi qulluqçumuz kapitan Quliyev Rafiq Cərulla oğlu bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Ehtiyatsızlıq nəticəsində çoxmərtəbəli avtomobil dayanacağından yıxılan kapitan Quliyev, dərhal xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadla xəbər verir ki, həlak olan hərbi qulluqçumuzla bağlı bir sıra məlumatları əldə edib.

Məlumata görə, Rafiq Quliyev 1993-cü ildə Qusarın Xuray kəndində anadan olub.

Peşəkar zabitimiz Aprel döyüşləri ilə yanaşı, Vətən müharibəsinin də iştirakçısı olub.

O, müharibə başa çatdıqdan sonra, Türkiyəyə təlimlərə yollanıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, bədbəxt hadisə Rafiqin Vətənə qayıtmasından bir gün öncə - oktyabrın 28-də baş verib. O, həmin tarixdən komada olub, ötən gün isə dünyasını dəyişib.

Hərbi qulluqçumuz atasının ildönümündə doğulduğu Xuray kəndində torpağa tapşırılıb.

Yaxınlarının bildirdiyinə görə, Rafiq uzun illər övlad həsrətində olub. Onun bu yaxınlarda qız övladı dünyaya gələcəkdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.