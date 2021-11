Hulusi Akar ABŞ-ın F-35-lərlə bağlı gizli planını açıqladı: 8 ölkəyə təzyiq göstəriblər

“ABŞ Türkiyəni F-35 proqramından çıxarmaq üçün layihədəki digər ölkələri də sazişdən çıxarıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ digər ölkələri sazişdən çıxarmaq üçün onlara təzyiq edib. Hulusi Akarın sözlərinə görə, məqsəd Türkiyənin olmadığı yeni proqram hazırlamaqdır.

Akar Türkiyənin ABŞ-dan F-16 təyyarələri almaq istəməsi barədə tələbinə də münasibət bildirib. Akar bu təklifin F-35 proqramı ilə əlaqəsinin olmadığını bildirib.

