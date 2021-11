Azərbaycan Kubokunda yeni mövsümün püşkü atılıb

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 2021/2022 mövsümünün püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir AFFA-nın inzibati binasında baş tutub.

Azərbaycan Kuboku.

1/8 final

1. MOİK - "Qəbələ"

2. "Keşlə" - "Qaradağ Lökbatan"

3. "Sabah" - "Kəpəz"

4. "Zaqatala" - "Səbail"

1/4 final

1. "Zirə" - "Zaqatala" / "Səbail"

2. "Sumqayıt" - MOİK / "Qəbələ"

3. "Qarabağ" - "Keşlə" / "Qaradağ Lökbatan"

4. "Neftçi" - "Sabah" / "Kəpəz"

Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/8 final mərhələsinin oyunları 10-11 dekabrda olacaq. Final isə 27 may 2022-ci ildə gerçəkləşəcək.

