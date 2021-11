Tiflisdə Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvilinin azad olunması tələbi ilə keçirilən aksiyalar zamanı 46 nümayişçi saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata onların saxlanılmasına səbəb asayişi pozmaları həmçinin inzibati binaların girişilərini bağlamaq istəmələri olub.

Qeyd edək ki, bu gündən etibarən Saakaşvili tərəfarları paytaxtın bir sıra ərazilərində növbəti dəfə aksiya keçirir.

