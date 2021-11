Rusiya sahillərində gərginlik: ABŞ bölgəyə gəmi və təyyarələr göndərdi

Rusiya ABŞ-ın Qara dənizdəki fəaliyyətləri ilə bağlı tədbirlər görür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi belə açıqlama verib. Açıqlamaya görə, Rusiya bölgəyə daxil olan ABŞ gəmilərinin hərəkətlərini yaxından izləyir. Məlumatda 3 ABŞ gəmisinin Qara dənizə girdiyi vurğulanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ABŞ-a məxsus 2 bombardmançı təyyarənin Rusiya sərhədindən 100 kilometr məsafədə uçuşlar həyata keçirdiyinə də diqqət çəkib.

Rusiya ABŞ-ın davranışlarının bölgədə gərginliyi artırtdığını bəyan edib.

