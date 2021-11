Bakıda güclü külək yük avtomobilini aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkətdə olan yük avtomobili güclü küləyin təsirindən minik avtomobilinin üzərinə aşıb. Nəticədə hər iki avtomobilə ziyan dəyib.

