Biz hesab edirik ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan və İranın iştirakı ilə 3+3 formatının işə salınması üzrə planları praktiki müstəviyə keçirməyin vaxtı çatıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinq zamanı deyib.

"Biz o fikirdəyik ki, 3+3 formatı regionun bütün dövlətlərinin maraqlarına cavab verir" - deyə M.Zaxarova bildirib.

