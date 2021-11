Paytaxtda hava şəraiti ilə əlaqədar küləyin fəsadlarından yeddi nəfər (üç kişi, dörd qadın) müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, xəsarət alanlar tibbi yardım göstərilməsi üçün yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.