YENİ QANUN: Bu ölkədə istəyən cinsini DƏYİŞƏ BİLƏCƏK - Görün HANSI YAŞDAN...

İsveç hökuməti 12 yaşdan yuxarı uşaqlara tibbi müayinə və ya icazə olmadan cinsiyyətini qanuni olaraq dəyişməyə icazə verilməsini təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəşr edilmiş qanun layihəsi iki bənddən ibarətdir. Bunlardan biri əhalinin milli reyestrində qanuni cinsin dəyişdirilməsi üçün mövcud prosedurun dəyişdirilməsini, digəri isə transseksuallar üçün hormon terapiyası və cərrahiyyə əməliyyatını əhatə edir.

“Bir insanın sahib olduğu cins və şəxsiyyətlə yaşaya bilməsi vacibdir. Əhali reyestrində cinsi kimliyin dəyişdirilməsinə gəldikdə, bu, cinsiyyət orqanlarına müdaxilədən fərqli olmalıdır "deyə İsveçin Sosial İşlər Naziri Lena Hallengren deyib.



Qeyd olunur ki, İsveçin hazırkı qanunvericiliyinə əsasən cinsini yalnız 18 yaşından etibarən dəyişmək mümkündür.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.