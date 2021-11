Azərbaycanda polis əməkdaşı ehtiyatsızlıqdan özünə xəsarət yetirib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Şəmkir rayonunda qeydə alınıb.



Belə ki, Şəmkir Rayonlararası Mühafizə Şöbəsinin əməkdaşı, polis serjantı Süleyman Əliyev xidmətə gedərkən xidməti silahı ilə ehtiyatsız davranıb və nəticədə atəş açılıb. S.Əliyev hadisə zamanı xəsarət alıb.

O, xəstəxanaya yerləşdirilib, müalicəsi davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.