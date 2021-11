"People" jurnalı bu il üçün planetin ən seksual kişisini seçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəşrə görə, 52 yaşlı Paul Rudd "Marvel" serialındakı "Qarışqa adam" obrazı ilə tanınır. İlk dəfə 90-cı illərdə "Axmaqlar" satirik filmindən tanınıb. Rudd həmçinin "Romeo + Cülyetta", "Qırx yaşlı Qız adamı", "Kiçik hamilə" və digər filmlərdə çəkilib. Onu da qeyd edək ki, “People” jurnalı 1985-ci ildən planetin ən seksual kişisini seçir.

