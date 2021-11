Əvvəlcə elə güman etdilər ki qar yağıb: Həqiqəti biləndə... - FOTOLAR

Hindistanda müqəddəs hesab edilən Camna çayının üzərini zəhərli köpük bürüyüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb çaya sənaye tullantılarının atılmasıdır. Əhali bu mənzərə qarşısında təəccüblənib. Bəziləri hətta ilk olaraq, çayın qar qalıqlarını sürüklədiyini düşünüb.

Onlar həqiqəti biləndən sonra dini ənənələrini davam etdiriblər. Sakinlər çayda çimərək, dini inanclarını yerinə yetirirlər. Elm adamları bildirib ki, çaydakı zərərli tullantıların miqdarı çoxdur.

Bu isə insan sağlamlığı üçün təhlükə yarada bilər. Yerli sakinlər bu reallığı qəbul etsə də, dini ayinlərini yerinə yetirmək üçün başqa seçimlərinin olmadığını ifadə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.