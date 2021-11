Zelenski Rusiyaya meydan oxudu: Qorxmuruq

“Rusiyanın sərhədə qoşun yığması Ukraynanı nə təəccübləndirir nə də ki, qorxudur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Kiyevin qərbdəki müttəfiqləri Rusiyanın qoşunlarını Ukrayna sərhədinə yerləşdirməsi barədə məlumatlar veriblər. Zelenskinin sözlərinə görə, sərhədə 100 minlik qoşun yığılıb.

“İndi dünya görür ki, həqiqətən sülh istəyən kimdir” deyən Zelenski, Kiyevin Moskvanın addımlarından qorxmadığını bəyan edib. Zelenski etiraf edib ki, Rusiyanın addımı bəzi dairələr üçün gözlənilməz olub.

