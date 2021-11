Son sutkada Rusiyada 40 759 nəfər virusa yoluxub, 1237 nəfər virusdan ölüb.

Metbuat.az worldmeters.info-ya istinadən xəbər verir ki, bununla da ölkədə virusa yoluxanların sayı 8 milyon 952 min 472 nəfərə çatıb. Ölənlərin sayı isə 251 min 691 nəfər olub.

Qeyd edək ki, Rusiya koroanvirusa yoluxam və ölüm sayına görə, dünya üzrə 5-ci yerdə dayanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.