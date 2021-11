Rusiyaya məxsus qırıcılar Suriyanın İdlib bölgəsininə mülki şəxslərin sığındığı quşçuluq təsərrüfatını bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bombalı hücum nəticəsində üçü uşaq, biri qadın olmaqla 5 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb.

Hadisə “Su-34” qırıcıları vasitəsilə törədilib.

