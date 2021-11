Gürcüstanın həbsdə olan sabiq prezidenti Mixail Şaakaşvili aclıq aksiyasını dayandırmaq qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Nika Qvaramiya məlumat verib.

“Mən Strasburq məhkəməsinin və Qərb tərəfdaşlarının müraciətlərini nəzərə almaq və aclıq aksiyasını dayandırmaq qərarına gəldim. Mən bu qurumdan müvafiq quruma köçürülən kimi aclıq aksiyasını dərhal dayandıracağam”, - deyə N. Qvaramiya Saakaşvilinin açıqlamasını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.