Otuz ildən çoxdur "Gənc və cəsarətli" serialında patriarx Con Abbott rolunu oynayan Cerri Duqlas vəfat edib

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor uzun sürən xəstəlikdən sonra 88 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Duqlas "Mannix", "Polis qadın", "Mümükünsüz tapşırıq", "Rockford faylları", "Soyuq qutu" seriallarında, "Ən əziz anam", "Uçqun" və "Oliver Stoun" kimi filmlərdə rol alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.