Prezident İlham Əliyev noyabrın 11-də Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VIII Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyə Respublikasına səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Atatürk Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.