Dünən gecə saatlarından etibarən Gədəbəy rayonuna qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qar rayonun əsasən dağ kəndlərinə yağıb. Qarın qalınlığı təxminən 15-20 sm çatıb.

Hazırda rayon mərkəzindən dağ kəndlərinə aparan avtomobil yolları qardan təmizlənib və işlək vəziyyətdədir.

