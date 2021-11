Şimal bölgəsinin 3 rayonunda fəaliyyət göstərən orta məktəblərdə koronavirus aşkar edilməsi səbəbindən 14 sinifdə dərslər onlayn formaya keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, distant təhsilə keçən siniflərin sayı Xaçmazda 4, Qubada 9, Qusarda isə 1-dir.

