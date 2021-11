Aparıcı Kamilə Babayevadan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı imicində dəyişiklik edib. Belə ki, Kamilə saç rəngində və düzümündə dəyişiklik edib. Onun yeni imcii ilə fotosu sosial şəbəkələrdə yayılıb. İzləyiciləri onun yeni imicini bəyənərək xoş sözlər yazıblar.

Onun yeni fotosunu təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.