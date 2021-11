Çexiya hökuməti istefaya göndərildi – FOTO

Çexiya prezidenti Miloş Zeman ölkənin hazırki hökumətinin istefasını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının mətbuat katibi İrji Ovçaçek məlumat verib.

Andrey Babişin rəhbərlik etdiyi hökumətin istefası ölkə konstitusiyasına uyğun olaraq həyata keçirilib. Belə ki, onun rəhbərlik etdiyi "Narazı vətəndaşların aksiyası" partiyası oktyabrın 8-9-da keçirilmiş parlamentin aşağı palatasına (Deputatlar Palatası) seçkilərdə məğlub olub.

Qeyd edək ki, yeni hökumətin formalaşdırılması Demokratik Vətəndaş Partiyasının sədri Petr Fialaya tapşırılıb.

