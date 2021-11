Qazaxda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Kosalar kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Əhmədzadə Teymur yaşadığı evin qarşısında özünü asıb. Onun meyiti yaxınları tərəfindən asılmış vəziyyətdə tapılıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanların əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı Qazax rayonu prokurorluğunda araşdırma

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.